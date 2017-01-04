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Снег на западе Украины: заблокированные дороги и обесточенные села (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/35_main.1483532875.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/35_tn.1483532875.jpg Запад Движение транспорта ограничено во Львовской, Ивано-Франковской  и  Закарпатской областях

Снег на западе Украины: заблокированные дороги и обесточенные села (фото,видео)

Сегодня, 14:24

Движение транспорта ограничено во Львовской, Ивано-Франковской  и  Закарпатской областях

Настоящая зима вернулась на западную территорию Украины. За окнами сыплет искристый снег, а синоптики к Рождеству обещают трескучие морозы до -20. В то же время, не все могут нарадоваться погоде "по сезону": сегодня в трех областях страны заблокировали движение транспорта, из-за снегопадов участились ДТП, а без электричества осталась часть Закарпатья.

"В связи с интенсивными осадками в виде снега и заносами на автодорогах государственного значения Закарпатской области с десяти утра временно ограничено движение большегрузного транспорта. А на перевалах области ограничено движение и пассажирского транспорта. Все машины, которые движутся в указанных направлениях, переправляют к местам временного отстоя транзитного транспорта", – сообщает пресс-служба ГСЧС.

Закарпатские спасатели уже отбуксировали 15 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах области.

Кроме этого, в связи с ухудшением погодных условий, на территории Закарпатья отключены от электроснабжения 25 населенных пунктов в Воловецком, Мукачевском, Великоберезнянском, Свалявском и Ужгородском районах.

Также ограничения по движению большегрузного транспорта введено во Львовской области, на участке дороги Киев – Чоп, от г. Стрый до границы с Закарпатской областью . Не могут ездить машины и на участке дороги Львов – Самбир – Ужгород, от райцентра Турка к Закарпатью.

Непогода уже стала причиной  ДТП. Так, автобус без пассажиров, который ехал из г.Винники во Львов, из-за заносов на дороге наехал на бордюр и перевернулся.

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Кроме этого, временно ограничено движение большегрузного транспорта на Прикарпатье по трассе Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов. Ограничения "получили" и водители, которые оказались сегодня на трассе Долина – Хуст.

Добавим, что, согласно погнозам синоптиков, 4 января во Львовской и Закарпатской областях порывы ветра достигают до 23 м / с, местами 25-30 м / с. Кроме того, в горах Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

А завтра, 5 января территории Закарпатья пройдут сильные, местами очень сильные снегопады. Как следствие, на дорогах ожидается гололедица и снежные заносы.

Напомним, недавно почти тысяча населенных пунктов  из-за непогоды остались  без электричества.  В Украине прошли  сильные метели и спасать от заносов пришлось девять областей.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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