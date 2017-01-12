Столкновение авто возле Львова: трое детей попали в больницу

У 3-летней девочки диагностиовали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей

На трассе Киев-Чоп, недалеко от города Винники, произошло ДТП, в котором пострадали трое детей.

"Водитель автомобиля "Фиат Добло", 51-летний житель села Чишки, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущества в движении автомобилю "ВАЗ 2101", которым управлял 29-летний житель Ивано-Франковской области, и произошло столкновение", – сообщает львовская полиция.

В результате 3-летняя девочка-пассажир "Жигулей" получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лобной области.

В салоне ВАЗа находились еще двое детей, семи лет и младенец. Их с места аварии увезли в больницу для дополнительного медосмотра.

Открыто уголовное производство, виновному грозит ограничение свободы до трех лет.

Напомним, на днях а Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat