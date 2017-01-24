Тарута пояснил, почему утилизация мусора во Львове – проблема всей страны

Сегодня, 20:51

Тарута высказал поддержку Садовому 

Сергей Тарута, фото dialog.ua
Сергей Тарута, фото dialog.ua

Проблема переработки мусора и угроза экологической катастрофы во Львове – это сложности не одного города, а всего государства, которое за десятки лет не предприняло ни одной попытки решения данного вопроса, отмечает народный депутат Сергей Тарута.

Комментаруя заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что Львов должен сам решать проблему утилизации мусора, а центральные власти готовы оказать лишь необходимую поддержку, и что децентрализация позволяет городу самостоятельно решать подобные вопросы, депутат отметил, что децентрализация не предполагает такого отношения к проблемам регионов и назвал подобные заявления подменой понятий.

Тарута высказал поддержку Садовому и отметил, что тот, как и жители города, оказались заложниками ситуации.

"Мэр города за последние несколько лет для развития Львова сделал больше, чем многие его коллеги в других городах, и, что немаловажно, привлекает в нашу страну огромные зарубежные инвестиции. Все мы приезжаем отдыхать во Львов и видим его ухоженным и красивым – это тоже заслуга городского головы. Но как только Львов столкнулся с проблемами, то все об этом забыли. Мэра сделали единственно виноватым, забывая об ответственности всех остальных", – сказал депутат.

Он выразил надежду на то, что заявления В.Гройсмана смогут привести к эффективному решению вопроса и выразил убеждение, что сейчас есть возможность "наконец-то действовать эффективно, а не просто обвинять городские власти".

"Сейчас центральная власть пытается просто спрятать голову в песок, надеясь, что наши проблемы вместо нас опять будет решать Польша… Только тогда возникает вопрос – а зачем нам Кабмин и центральная власть, если в критической ситуации на помощь готовы прийти только зарубежные партнеры", – заявил Тарута.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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