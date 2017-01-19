Тернопольский суд начал рассматривать дело скандального доктора Пи (видео)

Дело скандального доктора Пи начал рассматривать Апелляционный суд Тернопольской области. Андрей Слюсарчук оспаривает свой приговор.

В 2014 году его приговорили к восьми годам за убийство по неосторожности, незаконную врачебную деятельность, подделку документов и мошенничество. В деле – полсотни томов. Сейчас их изучают адвокаты.

Напомним, Слюсарчук длительное время выдавал себя за гения, который может по памяти воспроизвести число Пи. За эти якобы способности экс-президент Янукович дал ему Государственную премию в области образования. А его предшественник – президент Ющенко – даже хотел сделать доктора Пи руководителем Института мозга. Слюсарчук еще и прославился как гениальный нейрохирург. Впоследствии выяснилось – все это – циничный фейк. Доктор Пи – даже не имеет медицинского образования, а его диплом – липовый. Несмотря на это он делал людям операции на мозге. От его рук погибли трое пациентов. Несколько десятков – стали калеками. Теперь Слюсарчук хочет отбелить репутацию. И, возможно, даже вернуться к работе.

"Со стороны защиты, на сколько я понимаю ситуацию правовую, говорится об оправдании обвиняемого. По крайней мере, он того желает и об этом указывает в апелляционной жалобе", – сказал Александр Богданов, прокурор отдела Генеральной прокуратуры.

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