Турист, потерявшийся во время восхождения на Говерлу, найден

Турист из Черновцов, потерявшийся накануне в Карпатах во время восхождения на Говерлу, найден. Об этом сообщили в ГУ ГосЧС Украины в Закарпатской области.

"В 20:14 турист найден, состояние удовлетворительное", – отметили спасатели.

Отмечается, что после оказания необходимой помощи, он был доставлен в безопасное место.

Также в ГосЧС уточнили, что связь с пропавшим мужчиной была установлена сегодня в 11:30. "В телефонном режиме мужчина сориентировал спасателей о возможном месте своего пребывания. А также он сообщил, что состояние его здоровья удовлетворительное", – сказано в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковской области во время восхождения на Говерлу потерялся турист.