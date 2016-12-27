Турист, потерявшийся во время восхождения на Говерлу, найден
Состояние его здоровья удовлетворительное
Турист из Черновцов, потерявшийся накануне в Карпатах во время восхождения на Говерлу, найден. Об этом сообщили в ГУ ГосЧС Украины в Закарпатской области.
"В 20:14 турист найден, состояние удовлетворительное", – отметили спасатели.
Отмечается, что после оказания необходимой помощи, он был доставлен в безопасное место.
Также в ГосЧС уточнили, что связь с пропавшим мужчиной была установлена сегодня в 11:30. "В телефонном режиме мужчина сориентировал спасателей о возможном месте своего пребывания. А также он сообщил, что состояние его здоровья удовлетворительное", – сказано в сообщении.
Напомним, в Ивано-Франковской области во время восхождения на Говерлу потерялся турист.
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