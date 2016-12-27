Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Турист, потерявшийся во время восхождения на Говерлу, найден http://www.segodnya.ua/img/article/7833/60_main.1482792712.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/60_tn.1482792712.jpg Запад Состояние его здоровья удовлетворительное

Турист, потерявшийся во время восхождения на Говерлу, найден

Сегодня, 00:51

Состояние его здоровья удовлетворительное

Турист, потерявшийся во время восхождения на Говерлу, найден, фото mria.zp.ua
Турист, потерявшийся во время восхождения на Говерлу, найден, фото mria.zp.ua

Турист из Черновцов, потерявшийся накануне в Карпатах во время восхождения на Говерлу, найден. Об этом сообщили в ГУ ГосЧС Украины в Закарпатской области.

"В 20:14 турист найден, состояние удовлетворительное", – отметили спасатели.

Отмечается, что после оказания необходимой помощи, он был доставлен в безопасное место.

Также в ГосЧС уточнили, что связь с пропавшим мужчиной была установлена сегодня в 11:30. "В телефонном режиме мужчина сориентировал спасателей о возможном месте своего пребывания. А также он сообщил, что состояние его здоровья удовлетворительное", – сказано в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковской области во время восхождения на Говерлу потерялся турист.
спасатели, найден, турист, говерла, состояние, мужчина, связь, потерялся, госчс

Вы сейчас просматриваете новость "Турист, потерявшийся во время восхождения на Говерлу, найден". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.