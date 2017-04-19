Убийство на Яворовском полигоне: военный из ревности зарезал медсестру

По предварительным данным, убийца и его жертва прибыли на службу из Херсонской области

Во Львовской области на территории Яворовского полигона произошло убийство. В ночь на 19 апреля военнослужащий зарезал 30-летнюю женщину – фельдшера медицинской службы, прибывшую на службу из Херсона.

"Подозреваемый – 26-летний военнослужащий из Херсонской области. Чтобы замести следы, тело убитой мужчина выбросил в выгребную яму", – сообщает источник сайта Сегодня в правоохранительных органах.

По словам местных жителей, убийство произошло на почве ревности. В военной прокуратуре пока не разглашают подробности трагедии.

Напомним, недавно в Тернополе военный спас девушку, которая хотела покончить с собой.