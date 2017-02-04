В аэропорту Львова задержан гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом
В настоящее время он передан сотрудникам Национальной полиции
Пограничники Львовского отряда задержали гражданина Турции, который причастен к финансированию терроризма, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Гражданин Турции был задержан во время оформления на прилет в Украину рейса "Стамбул-Львов".
Информация о нем содержалась в базе данных Интерпола.
"В дальнейшем выяснилось, что 43-летнего турка разыскивают правоохранительные органы Франции за финансирование терроризма на протяжении 2006-2008 годов", – отмечается в сообщении.
В настоящее время задержанный передан сотрудникам Национальной полиции.
Ранее сообщалось, что в Одесской области, на границе с Молдовой, пограничники задержали гражданина Турции, которого разыскивал Интерпол за продажу детей.
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