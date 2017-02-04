В аэропорту Львова задержан гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом

Сегодня, 13:03

В настоящее время он передан сотрудникам Национальной полиции

Мужчина попался в аэропорту. Фото: tvc.ru
Мужчина попался в аэропорту. Фото: tvc.ru

Пограничники Львовского отряда задержали гражданина Турции, который причастен к финансированию терроризма, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Гражданин Турции был задержан во время оформления на прилет в Украину рейса "Стамбул-Львов".

Информация о нем содержалась в базе данных Интерпола.

"В дальнейшем выяснилось, что 43-летнего турка разыскивают правоохранительные органы Франции за финансирование терроризма на протяжении 2006-2008 годов", – отмечается в сообщении.

В настоящее время задержанный передан сотрудникам Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что в Одесской области, на границе с Молдовой, пограничники задержали гражданина Турции, которого разыскивал Интерпол за продажу детей.
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Источник:

"Сегодня"

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