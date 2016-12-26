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В центре Львова произошла стрельба (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7830/74_main.1482743408.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/74_tn.1482743408.jpg Запад Причиной инцидента стали песни уличного музыканта, которые не понравились людям с оружием

В центре Львова произошла стрельба (фото)

Сегодня, 11:25

Причиной инцидента стали песни уличного музыканта, которые не понравились людям с оружием

В центре Львова на улице Театральной "веселая" компания  – двое  мужчин и женщина, открыли стрельбу и угрожали прохожим. К счастью, пули летели в воздух и никто из прохожих не пострадал.

"Патрульные, получив ориентировку, быстро обнаружили одного из нарушителей. При нем был травматический пистолет "Форт-12" с одним патроном и снятым предохранителем. На место вызвали следственно-оперативную группу. Тут же  оперативники обнаружили   5 гильз по 9 мм", – сообщает патрульная полиция Львова.

Тем временем другой экипаж взялся за поиски мужчины и женщины, которые успели сесть в такси. В салоне у пассажиров изъяли травматический пистолет Макарова. Также на коврике в машине лежал нож с пятнами, похожими на кровь, и салфетка.

Свидетели инцидента опознали всех троих злоумышленников. Причиной конфликта, по словам очевидцев, стал репертуар уличного музыканта, который не понравился упомянутой компании. Остальные обстоятельства дела выясняют следователи.

Напомним, недавно во Львове мужчина 44-лет закрылся в собственной иномарке и выстрелил себе в голову из охотничьего ружья.
Львов, кровь, стрельба, пистолет, патрульные

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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