В центре Тернополя нашли останки двух человек

Вчера, 12:19

Жуткую находку обнаружили на глубине 30 сантиметров от поверхности. В полиции предполагают, что кости лежат в земле с XIX века

Фото: hvylya.net
Фото: hvylya.net

В Тернополе, возле памятника Степану Бандере, рабочие выкопали человеческие останки.

О необычной находке прораб сообщил на линию "102". На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и спасатели, информируют в пресс-службе полиции.

По предварительным данным, кости принадлежат двум лицам. По словам следователя Дмитрия Адамовича, человеческие останки находились на глубине тридцати сантиметров от поверхности. Рабочие увидели их, сняв плитку в парке имени Шевченко.

"Вероятнее всего кости лежат в земле с XIX века, поскольку рядом находилась и обувь, маркированная 1849 годом. Останки достали из земли и направили на судебно-медицинскую экспертизу", – отметили в полиции.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 УК

Напомним, в марте в Кременчуге Полтавской области, в недостроенной многоэтажке, школьники нашли останки человеческих костей.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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