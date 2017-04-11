В центре Тернополя нашли останки двух человек
Жуткую находку обнаружили на глубине 30 сантиметров от поверхности. В полиции предполагают, что кости лежат в земле с XIX века
В Тернополе, возле памятника Степану Бандере, рабочие выкопали человеческие останки.
О необычной находке прораб сообщил на линию "102". На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и спасатели, информируют в пресс-службе полиции.
По предварительным данным, кости принадлежат двум лицам. По словам следователя Дмитрия Адамовича, человеческие останки находились на глубине тридцати сантиметров от поверхности. Рабочие увидели их, сняв плитку в парке имени Шевченко.
"Вероятнее всего кости лежат в земле с XIX века, поскольку рядом находилась и обувь, маркированная 1849 годом. Останки достали из земли и направили на судебно-медицинскую экспертизу", – отметили в полиции.
Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 УК.
Напомним, в марте в Кременчуге Полтавской области, в недостроенной многоэтажке, школьники нашли останки человеческих костей.
Вы сейчас просматриваете новость "В центре Тернополя нашли останки двух человек ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии