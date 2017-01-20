В Черновицкой области мужчина лег на дорогу и стал жертвой ДТП
Мужчину переехал 38-летний житель Прикарпатья, который управлял иномаркой
На Буковине житель Ивано-Франковской области совершил наезд на мужчину, который лежал на проезжей части.
"В селе Лопушна Вижницкого района 38-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода", совершил наезд на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", – сообщает черновицкая полиция.
Как выяснилось, погибший – 41-летний местный житель. В момент наезда мужчина уже лежал на проезжей части дороги. Согласно экспертизе, водитель автомобиля "Шкода" был трезв.
Открыто досудебное расследование.
Напомним, недавно на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.
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