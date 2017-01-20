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В Черновицкой области мужчина лег на дорогу и стал жертвой ДТП http://www.segodnya.ua/img/article/7902/42_main.1484923845.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/42_tn.1484923845.jpg Запад Мужчину переехал 38-летний житель Прикарпатья, который управлял иномаркой 

В Черновицкой области мужчина лег на дорогу и стал жертвой ДТП

Сегодня, 16:51

Мужчину переехал 38-летний житель Прикарпатья, который управлял иномаркой 

На месте аварии. Фото: cv.npu.gov.ua
На месте аварии. Фото: cv.npu.gov.ua

На Буковине житель Ивано-Франковской области совершил наезд на мужчину, который лежал на проезжей части.

"В селе Лопушна Вижницкого района 38-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода", совершил наезд на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", – сообщает черновицкая полиция.

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Как выяснилось, погибший – 41-летний местный житель. В момент наезда мужчина уже лежал на проезжей части дороги. Согласно экспертизе, водитель автомобиля "Шкода" был трезв.

Открыто досудебное расследование.

Напомним, недавно на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.
ДТП, водитель, дороги, черновцы

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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