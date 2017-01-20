В Черновицкой области мужчина лег на дорогу и стал жертвой ДТП

На Буковине житель Ивано-Франковской области совершил наезд на мужчину, который лежал на проезжей части.

"В селе Лопушна Вижницкого района 38-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода", совершил наезд на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", – сообщает черновицкая полиция.

Как выяснилось, погибший – 41-летний местный житель. В момент наезда мужчина уже лежал на проезжей части дороги. Согласно экспертизе, водитель автомобиля "Шкода" был трезв.

Открыто досудебное расследование.

Напомним, недавно на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.