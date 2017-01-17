В Черновицкой области застрелился молодой военный (видео)

Полицейские изъяли пневматический пистолет, из которого парень выстрелил себе в висок

В Черновицкой области 26-летний парень покончил с собой, выстрелив в висок из пневматического пистолета.

"Тело молодого человека без признаков жизни обнаружили местные жители в селе Вартиковцы Кельменецкого района. Погибшим оказался житель Сокирянского района. При мужчине было удостоверение военнослужащего", – сообщает черновицкая полиция.

На месте полицейские изъяли пистолет марки "Флобер-4мм", из которого был сделан выстрел.

В рамках расследования уголовного производства назначен ряд экспертиз.

Напомним, недавно во Львове мужчина 44-лет закрылся в собственной иномарке и выстрелил себе в голову из охотничьего ружья.