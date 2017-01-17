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В Черновицкой области застрелился молодой военный (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7890/59_main.1484659652.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/59_tn.1484659652.jpg Запад Полицейские   изъяли  пневматический пистолет, из которого парень выстрелил себе в висок

В Черновицкой области застрелился молодой военный (видео)

Сегодня, 15:38

Полицейские   изъяли  пневматический пистолет, из которого парень выстрелил себе в висок

Полицейские изъяли пистолет марки &quot;Флобер&quot;. Фото: shooting-ua.com
Полицейские изъяли пистолет марки "Флобер". Фото: shooting-ua.com

В Черновицкой области 26-летний парень покончил с собой, выстрелив в висок из пневматического пистолета.

"Тело молодого человека без признаков жизни обнаружили местные жители в селе Вартиковцы Кельменецкого района. Погибшим оказался житель Сокирянского района. При мужчине было удостоверение военнослужащего", – сообщает черновицкая полиция.

 На месте полицейские изъяли пистолет марки "Флобер-4мм", из которого был сделан выстрел.

В рамках расследования уголовного производства назначен ряд экспертиз.

Напомним, недавно во Львове мужчина 44-лет закрылся в собственной иномарке и выстрелил себе в голову из охотничьего ружья.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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