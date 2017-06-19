В Хмельницком обвалился балкон жилого дома
Инцидент произошел из-за сильных порывов ветра, жертв и пострадавших нет
На месте происшествия. Фото: ГСЧС
На месте происшествия. Фото: ГСЧС
На месте происшествия. Фото: ГСЧС
В Хмельницком обвалился балкон на восьмом этаже многоэтажного жилого дома.
"ЧП произошло 18 июня на ул. Староконстантиновское шоссе. Спасатели прибыли на место вызова, демонтировали аварийную конструкцию балкона и расчистили его от завалов", – сообщают в ГСЧС.
Как выяснилось, обвал конструкций балкона произошел из-за сильных порывов ветра. Пострадавших нет.
Напомним, в Тернопольской области во время грозы загорелся жилой дом.
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