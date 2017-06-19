В Хмельницком обвалился балкон жилого дома

Инцидент произошел из-за сильных порывов ветра, жертв и пострадавших нет

В Хмельницком обвалился балкон на восьмом этаже многоэтажного жилого дома.

"ЧП произошло 18 июня на ул. Староконстантиновское шоссе. Спасатели прибыли на место вызова, демонтировали аварийную конструкцию балкона и расчистили его от завалов", – сообщают в ГСЧС.

Как выяснилось, обвал конструкций балкона произошел из-за сильных порывов ветра. Пострадавших нет.

Напомним, в Тернопольской области во время грозы загорелся жилой дом.