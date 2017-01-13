В Хмельницком столкнулись маршрутка и ВАЗ: легковушку разорвало от удара

В аварии пострадали семь пассажиров маршрутки и водитель "Жигулей", у троих из них – серьезные травмы

Страшное ДТП произошло сегодня утром в Хмельницком. На улице Каменецкой возле кирпичного завода столкнулись маршрутка и легковушка. В результате пострадали водитель "Жигулей" и 7 пассажиров микроавтобуса.

"23-летний местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ", не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным микроавтобусом "Фольксваген" под управлением 45-летнего жителя Хмельницкого", – сообщает пресс-служба полиции.

Вследствие аварии водитель "ВАЗ", который был в салоне один, получил ушибы мягких тканей головы и сейчас проходит обследование в больнице.

У одной из пассажирок маршрутки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у другой – перелом носа. Остальным пятерым оказана медицинская помощь без госпитализации. Водитель микроавтобуса не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство, виновнику аварии грозит штраф, арест или ограничение свободы на срок до трех лет. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на днях в Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.