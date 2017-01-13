Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
В Хмельницком столкнулись маршрутка и ВАЗ: легковушку разорвало от удара http://www.segodnya.ua/img/article/7879/14_main.1484301389.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/14_tn.1484301389.jpg Запад В аварии пострадали семь пассажиров маршрутки и водитель "Жигулей", у троих из них – серьезные травмы

В Хмельницком столкнулись маршрутка и ВАЗ: легковушку разорвало от удара

Сегодня, 11:58

В аварии пострадали семь пассажиров маршрутки и водитель "Жигулей", у троих из них – серьезные травмы

На месте аварии. Фото: полиция
На месте аварии. Фото: полиция

Страшное ДТП произошло сегодня утром в Хмельницком. На улице Каменецкой возле кирпичного завода столкнулись маршрутка и легковушка. В результате пострадали водитель "Жигулей" и 7 пассажиров микроавтобуса.

"23-летний местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ", не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным микроавтобусом "Фольксваген" под управлением 45-летнего жителя Хмельницкого", – сообщает пресс-служба полиции.2_46

Вследствие аварии водитель "ВАЗ", который был в салоне один, получил ушибы мягких тканей головы и сейчас проходит обследование в больнице.

У одной из пассажирок маршрутки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у другой – перелом носа. Остальным пятерым оказана медицинская помощь без госпитализации. Водитель микроавтобуса не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство, виновнику аварии грозит штраф, арест или ограничение свободы на срок до трех лет. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на днях в Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.
авария, ДТП, маршрутка, ВАЗ, Хмельницкий

Вы сейчас просматриваете новость "В Хмельницком столкнулись маршрутка и ВАЗ: легковушку разорвало от удара". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве трамвай отправил в столб внедорожник

Сегодня, 10:11

Стажер не справился с управлением, и трамвай сошел с рельс

Запад

Мужчину ранили ножом. Фото: hm.npu.gov.ua

В Хмельницкой области мужчину из-за камуфляжа ударили в спину ножом

Вчера, 19:49

Пострадавшему пробили легкое,  с проникающим ножевым ранением его сразу доставили в больницу

Запад

На месте аварии. Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львовской области на трассе не разминулись две легковушки

Вчера, 19:25

Среди пострадавших в ДТП оказалась 16-летняя девушка

Запад

Смертельное ДТП на Волыни: автобус влетел в электроопору

Вчера, 14:42

В результате аварии один человек погиб, а четверо оказались в больнице с травмами

Запад

На дороге столкнулись две машины. Фото: rusdtp.ru

Столкновение авто возле Львова: трое детей попали в больницу

Вчера, 11:24

У 3-летней девочки диагностиовали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей

Запад

Браконьеров задержали. Фото: hm.npu.gov.ua

В Хмельницкой области браконьеры застрелили двух косуль

11 Января, 18:33

Охотники дважды нарушили закон, охотясь в будние дни, да еще и  на территории национального природного парка  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.