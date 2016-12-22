В Хмельницкой области мужчина жестоко убил свою подругу

В одном из сел Хмельницкой области произошло жуткое убийство. 25-летний парень познакомился через интернет с женщиной из Запорожской области, пригласил ее к себе, а потом лишил жизни на берегу реки.

"После знакомства в соцсетях некоторое время они общались по телефону, а в начале ноября злоумышленник пригласил женщину в гости в село Меджибиж. Женщина оставила своего маленького ребенка на бабушку, и укатила", – сообщают в хмельницкой полиции.

5 ноября она прибыла в Хмельницкую область. Мужчина купил выпивку, закуску и пригласил отметить встречу в соседнем селе. Во время "застолья" они поссорились, и парень несколько раз ударил гостью по голове. Женщина потеряла сознание.

Пытаясь скрыть следы преступления, он оттащил свою жертву в камыши, где оставил умирать, а сам направился домой. По дороге убийца решил, что дама может очнуться, вернулся назад, дважды ударил женщину ножом в шею, и бросил в воду. Затем выбросил нож в реку, а окровавленную одежду сжег в печке. Тело женщины обнаружили почти через месяц, 29 ноября. Об ужасной находке в полицию сообщил местный рыбак.

Подозреваемого задержали, теперь ему грозит лишение свободы от 7 до 15 лет. В феврале этого года он только освободился из тюрьмы, где отбывал срок за кражи и разбойное нападение. Следственные действия продолжаются.

Напомним, на днях селе Мала Лука Тернопольской области убийца, освободившийся по "закону Савченко", расчленил свою бывшую жену. Девять лет назад он убил ее 5-летнего сына, за что ему присудили 14 лет тюрьмы. После девяти лет "отсидки", летом этого года, убийца вышел на свободу, и убил женщину.