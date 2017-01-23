В Хмельницкой области пассажирский поезд сбил мужчину
44-летний житель одного из сел возвращался по железнодорожных путям домой
В Ярмолинецком районе пассажирский поезд насмерть сбил 44-летнего мужчину. Он возвращался по железнодорожных путях со станции Щорс в село Шевченково к себе домой. В том же направлении двигался поезд сообщением "Каменец-Подольский – Хмельницкий".
"Машинист применял и звуковые сигналы, и экстренное торможение, но мужчина не отреагировал. От полученных травм он скончался на месте происшествия", – сообщает хмельницкая полиция.
По данному факту открыто уголовное производство. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, недавно во Львове у железной дороги погибла молодая девушка.
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