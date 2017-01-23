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В Хмельницкой области пассажирский поезд сбил мужчину http://www.segodnya.ua/img/article/7908/81_main.1485175128.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/81_tn.1485175128.jpg Запад 44-летний житель одного из сел возвращался по железнодорожных путям  домой

В Хмельницкой области пассажирский поезд сбил мужчину

Сегодня, 14:37

44-летний житель одного из сел возвращался по железнодорожных путям  домой

На месте происшествия. Фото: hm.npu.gov.ua
На месте происшествия. Фото: hm.npu.gov.ua

В Ярмолинецком районе пассажирский поезд насмерть сбил 44-летнего мужчину. Он возвращался по железнодорожных путях со станции Щорс в село Шевченково к себе домой. В том же направлении двигался поезд сообщением "Каменец-ПодольскийХмельницкий".

"Машинист применял и звуковые сигналы, и экстренное торможение, но мужчина не отреагировал. От полученных травм он скончался на месте происшествия", – сообщает хмельницкая полиция.

По данному факту открыто уголовное производство. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно во Львове у железной дороги погибла молодая девушка.
поезд, полиция, Хмельницкий, Каменец-Подольский

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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