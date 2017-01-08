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В Хмельницкой области в результате взрыва в квартире погибла 8-летняя девочка http://www.segodnya.ua/img/article/7864/22_main.1483904348.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/22_tn.1483904348.jpg Запад Врачи борются за жизнь женщины и 11-летней девочки

В Хмельницкой области в результате взрыва в квартире погибла 8-летняя девочка

Сегодня, 21:36

Врачи борются за жизнь женщины и 11-летней девочки

Ребенок погиб в результате взрыва и пожара. Фото: vesti.dp.ua
Ребенок погиб в результате взрыва и пожара. Фото: vesti.dp.ua

На втором этаже пятиэтажки в райцентре Дунаевцы Хмельницкой области произошел взрыв. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Хмельницкой области.

В реанимационное отделение госпитализирован 32-летнюю владелицу квартина и 11-летнюю соседскую девочку. Состояние женщины врачи оценивают как сверхтяжелый. Женщина получила более 70% ожогов тела. Врачи реанимационного отделения Дунаевецкой ЦРБ борются за жизнь женщины.

Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили тело еще одного ребенка. Как стало известно, это 8-летняя дочь хозяйки квартиры. Ребенок погиб в результате взрыва и пожара.

В ведомстве также отметили, что предыдущая версия о взрыве в квартире котла индивидуального отопления не подтвердилась. По версии следователей, наиболее вероятно, что котел замерз, а взорвался в квартире газовый баллон, который женщина, очевидно, использовала одновременно с электрическими приборами обогрева, чтобы разморозить котел. В результате неосторожного обращения и возникли взрыв и пожар.
взрыв, ребенок, квартира, газовый баллон

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