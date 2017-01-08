В Хмельницкой области в результате взрыва в квартире погибла 8-летняя девочка

На втором этаже пятиэтажки в райцентре Дунаевцы Хмельницкой области произошел взрыв. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Хмельницкой области.

В реанимационное отделение госпитализирован 32-летнюю владелицу квартина и 11-летнюю соседскую девочку. Состояние женщины врачи оценивают как сверхтяжелый. Женщина получила более 70% ожогов тела. Врачи реанимационного отделения Дунаевецкой ЦРБ борются за жизнь женщины.



Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили тело еще одного ребенка. Как стало известно, это 8-летняя дочь хозяйки квартиры. Ребенок погиб в результате взрыва и пожара.



В ведомстве также отметили, что предыдущая версия о взрыве в квартире котла индивидуального отопления не подтвердилась. По версии следователей, наиболее вероятно, что котел замерз, а взорвался в квартире газовый баллон, который женщина, очевидно, использовала одновременно с электрическими приборами обогрева, чтобы разморозить котел. В результате неосторожного обращения и возникли взрыв и пожар.