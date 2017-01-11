В Хмельницкой области браконьеры застрелили двух косуль

Охотники дважды нарушили закон, охотясь в будние дни, да еще и на территории национального природного парка

В Хмельницкой области задержали двух жителей города Нетишин, которые на территории национального природного парка "Малое Полесье" убили двух косуль.

"Нарушителей обнаружил лесничий Изяславского лесхоза. Во время планового обхода леса он увидел автомобиль Opel Combo и двух охотников - с трофеями и оружием. На требование лесничего остановиться браконьеры все бросили на землю и скрылись", – сообщает хмельницкая полиция.

Вскоре нарушителей задержали полицейские. У них изъяли два гладкоствольных ружья, а автомобиль доставили на штрафплощадку. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, недавно на Закарпатье пограничники задержали четверых браконьеров, которые, испугавшись, пожертвовали своим оружием и тушками убитых животных.