В Ивано-Франковске под мостом бросили пакет со взрывчаткой

Тротиловую шашку с часовым механизмом спасатели уже обезвредили

В Ивано-Франковске под пешеходным мостом через реку Быстрица Солотвинская неизвестные оставили пакет с тротиловой шашкой и часовым механизмом.

"Путем подрыва взрывчатку обезвредили недалеко от места происшествия. Сейчас полицейские работают над установлением личности злоумышленника", – сообщает полиция Прикарпатья.

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По данному факту начато уголовное производство. Пострадавших нет.

Напомним, в Ровенской области неизвестные бросили гранату на крышу частного жилого дома.