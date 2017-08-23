В Ивано-Франковске под мостом бросили пакет со взрывчаткой
Тротиловую шашку с часовым механизмом спасатели уже обезвредили
В Ивано-Франковске под пешеходным мостом через реку Быстрица Солотвинская неизвестные оставили пакет с тротиловой шашкой и часовым механизмом.
"Путем подрыва взрывчатку обезвредили недалеко от места происшествия. Сейчас полицейские работают над установлением личности злоумышленника", – сообщает полиция Прикарпатья.
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По данному факту начато уголовное производство. Пострадавших нет.
Напомним, в Ровенской области неизвестные бросили гранату на крышу частного жилого дома.
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