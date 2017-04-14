В Ивано-Франковске СБУ поймала полицейского-взяточника

Мужчина за 9 тысяч гривен обещал местному жителю помочь получить разрешение на оружие

Правоохранители задержали на взятке старшего инспектора сектора контроля за оборотом оружия полиции Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что капитан полиции требовал девять тысяч гривен у местного жителя за содействие в оформлении документов на травматическое оружие. За эту сумму полицейский обещал выдать необходимые справки человеку, который не имел права на владение оружием", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали при получении взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Мелитополе правоохранители задержали за взяточничество старшего следователя отделения фискальной службы в Запорожской области.