В Карпатах остановилась канатная дорога: 54 туриста "замерли" в воздухе
Заложников ситуации около часа освобождали спасатели, подключив аварийный двигатель
В Сколивском районе Львовской области возле горнолыжной трассы из-за отключения электричества остановилась канатная дорога с 52-лыжниками.
"Спасатели получили сообщение, что на горе Погар из-за прекращения электроснабжения остановилась канатно-кресельная дорога, на которой находилось 52 человека", – сообщают в ГСЧС Львовской области.
После прибытия работников ГСЧС на место происшествия были подключены аварийное питание канатной дороги и аварийный двигатель, а туристов спускали в реверсном режиме.
Примерно через час после тревожного сигнала туристы-лыжники ступили на землю на верхней и нижней станции канатно-кресельной дороги.
В течение всего времени спасателями проводился мониторинг трасс с помощью снегоходов.
Напомним, недавно во время прохождения туристического маршрута в районе г. Пип Иван Раховского района потеряли ориентир и заблудились трое туристов.
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