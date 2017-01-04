В Карпатах остановилась канатная дорога: 54 туриста "замерли" в воздухе

В Сколивском районе Львовской области возле горнолыжной трассы из-за отключения электричества остановилась канатная дорога с 52-лыжниками.

"Спасатели получили сообщение, что на горе Погар из-за прекращения электроснабжения остановилась канатно-кресельная дорога, на которой находилось 52 человека", – сообщают в ГСЧС Львовской области.

После прибытия работников ГСЧС на место происшествия были подключены аварийное питание канатной дороги и аварийный двигатель, а туристов спускали в реверсном режиме.

Примерно через час после тревожного сигнала туристы-лыжники ступили на землю на верхней и нижней станции канатно-кресельной дороги.

В течение всего времени спасателями проводился мониторинг трасс с помощью снегоходов.

Напомним, недавно во время прохождения туристического маршрута в районе г. Пип Иван Раховского района потеряли ориентир и заблудились трое туристов.