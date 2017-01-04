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В Карпатах остановилась канатная дорога: 54 туриста "замерли" в воздухе http://www.segodnya.ua/img/article/7855/54_main.1483536507.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/54_tn.1483536507.jpg Запад Заложников ситуации около часа освобождали спасатели, подключив аварийный двигатель  

В Карпатах остановилась канатная дорога: 54 туриста "замерли" в воздухе

Сегодня, 15:37

Заложников ситуации около часа освобождали спасатели, подключив аварийный двигатель  

На канатной дороге зависли туристы. Фото: uainfo.org
На канатной дороге зависли туристы. Фото: uainfo.org

В Сколивском районе Львовской области возле горнолыжной трассы из-за отключения электричества остановилась канатная дорога с 52-лыжниками.

"Спасатели получили сообщение, что на горе Погар из-за прекращения электроснабжения остановилась канатно-кресельная дорога, на которой находилось 52 человека", – сообщают в ГСЧС Львовской области.

После прибытия работников ГСЧС на место происшествия были подключены аварийное питание канатной дороги и аварийный двигатель, а туристов спускали в реверсном режиме.

Примерно через час после тревожного  сигнала туристы-лыжники ступили на землю на верхней и нижней станции канатно-кресельной дороги.

В течение всего времени спасателями проводился мониторинг трасс с помощью снегоходов.

Напомним, недавно во время прохождения туристического маршрута в районе г. Пип Иван Раховского района потеряли ориентир и заблудились трое туристов.
дорога, Львов, спасатели, туристы, ГСЧС

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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