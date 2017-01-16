В Карпатах сохраняется опасность схода лавин

Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы до улучшения погоды

На Закарпатье в горах до сих пор остается опасность схода снежных лавин, также в горных районах области существует угроза оползней снега на дороги.

"По прогнозам синоптиков, 16 – 17 января на высокогорной горной части области сохраняется третий (значительный) уровень лавинной опасности", – говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы до улучшения синоптической ситуации и соблюдать правила личной безопасности.

Напомним, недавно в Раховском районе Закарпатской области произошел сход снежной лавины, которая затруднила проезд на автодороге Мукачево-Львов.