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В Карпатах сохраняется опасность схода лавин http://www.segodnya.ua/img/article/7885/30_main.1484556910.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/30_tn.1484556910.jpg Запад Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы до улучшения погоды  

В Карпатах сохраняется опасность схода лавин

Сегодня, 10:56

Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы до улучшения погоды  

В Карпатах лавины перекрывают дороги. Фото: ГСЧС
В Карпатах лавины перекрывают дороги. Фото: ГСЧС

На Закарпатье в горах до сих пор остается опасность схода снежных лавин, также в горных районах области существует угроза оползней снега на дороги.

"По прогнозам синоптиков, 16 – 17 января на  высокогорной  горной части области сохраняется третий (значительный) уровень лавинной опасности", – говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.  

Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы до улучшения синоптической ситуации и соблюдать правила личной безопасности.

Напомним, недавно в  Раховском районе Закарпатской области произошел сход снежной лавины, которая затруднила проезд на автодороге Мукачево-Львов.
Закарпатье, дороги, спасатели, лавины

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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