В Карпатах заблудился турист из Полтавской области

Вчера, 17:37

Мужчина, приехавший из Кременчуга,  пропал  в  Закарпатской области

Турист-лыжник пропал в горах. Фото: ГСЧС
Турист-лыжник пропал в горах. Фото: ГСЧС

На Закарпатье спасатели ищут туриста, который заблудился в районе Драгобрата.

"Сегодня, 25 января, в 13.15 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что во время катания на горнолыжных трассах потерял ориентир и заблудился 32-летний мужчина",- сообщают в ГСЧС.

Пропавший турист приехал на отдых из Кременчуга. В его поисках участвуют пятеро бойцов горного поисково-спасательного отделения.

Напомним, недавно во время прохождения туристического маршрута в районе г. Пип Иван Раховского района потеряли ориентир и заблудились трое туристов.
Закарпатье, спасатели, турист, заблудился

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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