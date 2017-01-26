В Карпатах заблудился турист из Полтавской области

Мужчина, приехавший из Кременчуга, пропал в Закарпатской области

На Закарпатье спасатели ищут туриста, который заблудился в районе Драгобрата.

"Сегодня, 25 января, в 13.15 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что во время катания на горнолыжных трассах потерял ориентир и заблудился 32-летний мужчина",- сообщают в ГСЧС.

Пропавший турист приехал на отдых из Кременчуга. В его поисках участвуют пятеро бойцов горного поисково-спасательного отделения.

Напомним, недавно во время прохождения туристического маршрута в районе г. Пип Иван Раховского района потеряли ориентир и заблудились трое туристов.