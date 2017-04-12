В Луцке глава райсовета избил депутата – полиция

Сегодня, 16:11

Инцидент произошел прямо в сессионном зале

Побитый депутат обратился в полицию. Фото: dpchas.com.ua
Побитый депутат обратился в полицию. Фото: dpchas.com.ua

В сессионном зале Луцкого районного совета председатель райгосадминистрации нанес телесные повреждения депутату, члену одной из политических партий. Об этом сообщает полиция Волынской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вчера.

"36-летний депутат районного совета сообщил, что после обеда, в помещении сессионного зала, его избил 49-летний председатель райгосадминистрации", – рассказали в полиции.

По данному факту следователи начали уголовное производство. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента. Продолжается досудебное расследование.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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