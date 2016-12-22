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В Луцке осудили переселенку-живодерку http://www.segodnya.ua/img/article/7819/99_main.1482404858.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/99_tn.1482404858.jpg Запад Переселенка из Луганска, которая вместе с 20-летним напарником замучила в Луцке котенка, получила два года условно

В Луцке осудили переселенку-живодерку

Сегодня, 13:05

Переселенка из Луганска, которая вместе с 20-летним напарником замучила в Луцке котенка, получила два года условно

18-летняя переселенка из Луганска Любовь Таропина
18-летняя переселенка из Луганска Любовь Таропина

В Луцке дело о жестоком обращении с животными дошло до суда.

18-летня переселенка из Луганска Любовь Таропина, которая в Луцке замучила котенка, признала свою вину и получила два года лишения свободы условно. Об этом на своей странице в Facebook написала зоозащитник Дана Новарчук.

В то же время сообщается, что суд в отношении 20-летнего напарника переселенки Юрия Гнатюка еще не состоялся. Сейчас парень проходит судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить, был ли он дееспособным на момент совершения преступления.

"Впервые в Луцке дело о жестоком обращении дошло до суда – Любовь Таропина признала свою винную по всем пунктам, ей присудили два года условно. Теперь девушка имеет судимость, а в отношении Юрия Гнатюка – суд еще не состоялся, он проходит судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, был он дееспособным на момент совершения преступления или нет", – отметила зоозащитник Дана Новарчук.

Напомним, в сентябре 18-летняя переселенка из Луганска Любовь Таропина и 20-летний житель Луцка Юрий Гнатюк сняли на видео жестокое издевательство над котенком. Провинившегося животного в наказание сначала засунули в морозилку, затем закрыли во включенной духовке, "отжали" в стиральной машине, а потом выбросили в окно 2-го этажа.

Лучане после просмотра видео обещали устроить самосуд, расклеить фотографии садистов по всему городу и прославить на всю страну. Последнее удалось: благодаря активистам сначала о молодых людях узнали жители Луцка, а затем – и вся Украина.

По существующим фактам против обоих молодых людей было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 ("Жестокое отношение к животным") УКУ. Из-за громкого резонанса и собравшихся под отделением полиции десятков активистов дело было поставлено на личный контроль начальника ГУНП в Волынской области Петра Шпиги.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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