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В Луцке пьяный пациент пытался обчистить "скорую" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7842/81_main.1483008102.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/81_tn.1483008102.jpg Запад Вор разбил голову одному медику, полиция проводит расследование  

В Луцке пьяный пациент пытался обчистить "скорую" (видео)

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Сегодня, 20:00

Вор разбил голову одному медику, полиция проводит расследование  


Обокрасть "скорую" пытался пьяный пациент в Луцке. Укралоборудование для реанимации. А когда врачи его догнали – бросился на них с кулаками. Медики жалуются – приступы пациентов – обыденная вещь. Поэтому в местном центре скорой помощи разрабатывают новые правила работы бригад.

Медиков вызвали полицейские, когда подобрали на улице пьяного мужчину без сознания. И когда "скорая" привезла пациента в наркодиспансер, то проснулся и решил похитить оборудование.

"Когда наш врач вышел из салона автомобиля, этот пациент хватает дефибриллятор и сумку врача и начинает бежать. Но он неориентированный был: где и куда бежать – побежал не на дорогу, а в сторону третьего отделения", – рассказывает подробности инцидента Ярослав Городь, заведующий Луцким городским отделением экстренной медицинской помощи.

Догонять вора бросился врач "скорой". Когда загнал мужчину в угол – с дракой отобрал украденное. Медику злоумышленник разбил голову.

"Правонарушителя полиция оперативно, в тот же день, установила. Им оказался 36-летний житель областного центра. Открыто уголовное производство по ч.3 статьи 186-й "грабеж", – уточнил Виктор Гомоль, пресс-секретарь управления Нацполиции в Волынской области.

Медики рассказывают – приступы пациентов – обычное дело.

Чтобы избежать нападений на врачей – в местном центре скорой помощи уже разрабатывают изменения в правила работы медиков.

"Все-таки экстренная медицина скорая помощь должна выезжать в тех случаях, когда человек является пьяным или травмированным. Мы выезжаем на травму. Не к пьяному гражданину, а к гражданину, который является травмированным", – уточнил Олег Куц, главный врач луцкого центра экстренной медицинской помощи.
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