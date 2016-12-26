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Во Львовской области загорелся мусоровоз: рядом найдено тело водителя (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7831/6_main.1482747491.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/6_tn.1482747491.jpg Запад В автомобиле "МАЗ" обгорела кабина и двигатель, машину перегоняли из Полтавской во Львовскую область

Во Львовской области загорелся мусоровоз: рядом найдено тело водителя (видео)

Сегодня, 12:35

В автомобиле "МАЗ" обгорела кабина и двигатель, машину перегоняли из Полтавской во Львовскую область


На трассе Киев-Чоп во Львовской области загорелся мусоровоз, а рядом с машиной, зарегистрированной в городе Кременчуг, нашли тело водителя.

"Сегодня, 26 декабря, около 03.40 оступило сообщение от спасателей, что возле села Яблунивка Буського района, на объездной автодороге были обнаружены обгоревший грузовик "МАЗ" и тело мужчины", – сообщает львовская полиция.

Погибшим оказался – 64-летний житель Кременчуга Полтавской области, который должен был перегнать новое транспортное средство в город Мостиска.

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По предварительным данным, смерть наступила от сердечного приступа. Водитель остановил автомобиль, не выключив двигателя, вышел на улицу, где и скончался.

Кроме этого, во время пожара пламя уничтожило кабину и двигатель грузовика. Причины происшествия устанавливают в полиции. Тело погибшего доставлено в морг.

Напомним, недавно возле Львова столкнулись мусоровоз и грузовик.
пожар, Львов, мусоровоз, грузовик, киев-чоп

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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