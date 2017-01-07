В Львовской области жертвами холода стали пять человек
Еще несколько местных жителей попали в больницы
За минувшую неделю в Львовской области от переохлаждения и обморожений погибли пять человек. Об этом сообщает областное ГСЧС.
По информации спасателей, еще три человека за истекший период были госпитализированы.
Кроме того, продолжаются фиксироваться случаи отравлений угарным газом. Так, с начала года на больничных койках оказались 11 его жертв, из них 4 ребенка.
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