В Львовской области жертвами холода стали пять человек

Еще несколько местных жителей попали в больницы

За минувшую неделю в Львовской области от переохлаждения и обморожений погибли пять человек. Об этом сообщает областное ГСЧС.

По информации спасателей, еще три человека за истекший период были госпитализированы.

Кроме того, продолжаются фиксироваться случаи отравлений угарным газом. Так, с начала года на больничных койках оказались 11 его жертв, из них 4 ребенка.