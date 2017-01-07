Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
В Львовской области жертвами холода стали пять человек http://www.segodnya.ua/img/article/7861/29_main.1483774745.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/29_tn.1483774745.jpg Запад Еще несколько местных жителей попали в больницы

В Львовской области жертвами холода стали пять человек

Сегодня, 09:34

Еще несколько местных жителей попали в больницы

Холод убивает людей. Фото: stihi.ru
Холод убивает людей. Фото: stihi.ru

За минувшую неделю в Львовской области от переохлаждения и обморожений погибли пять человек. Об этом сообщает областное ГСЧС.

По информации спасателей, еще три человека за истекший период были госпитализированы.

Кроме того, продолжаются фиксироваться случаи отравлений угарным газом. Так, с начала года на больничных койках оказались 11 его жертв, из них 4 ребенка.
погибли, области, ГСЧС, холода

Вы сейчас просматриваете новость "В Львовской области жертвами холода стали пять человек". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: ladynews.com.ua

Погода на Рождество: украинцам обещают ночные морозы до -26

Сегодня, 06:54

Резкое понижение температуры прогнозируют на западе, севере и в центре Украины

Мир

На месте происшествия. Фото: wthr.com

Во время стрельбы в аэропорту Флориды погибли 5 человек

Вчера, 20:35

Стрелок действовал один

Происшествия

Пожар удалось быстро потушить. Фото: ГСЧС

В Киеве пенсионер поджег свою четырехкомнатную квартиру

Вчера, 19:25

Мужчину госпитализировали с отравлением и ожогами

Харьков

Пиротехники ГСЧС. Вывезли опасную находку и взорвали. Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

В центре Харькова откопали мину

Вчера, 15:44

Снаряд откопал экскаватор на улице Серповой

Украина

Украинские энергосети готовы к морозам. Фото: Новости Крыма

Энергосистема Украины готова к лютым морозам - Минэнергоугля

Вчера, 15:06

Все компании энергетической отрасли готовы к работе в условиях низких температур

Донбасс

Бывший боевик решил вернуться к мирной жизни. Фото: AFP

Украинский суд отпустил боевика "ДНР"

Вчера, 14:46

Мужчина решил сложить оружие и вернуться к мирной жизни

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.