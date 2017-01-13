В Мукачево стартовал фестиваль вина (видео)

Один из самых масштабных в Украине фестивалей домашнего вина стартовал в Мукачево. Пять дней подряд там будут дегустировать продукцию 40 виноделов.

Семья Нодь – виноделы в пятом поколении. Вино изготавливают исключительно из винограда, выращенного своими руками. На фестиваль привезли с десяток разновидностей. Все – выстояло не меньше года в дубовых бочках.

"Мы имеем старинные подвалы в Берегово, которым около 400 лет и выдерживаются наши вина все в дубовых бочках не менее года. Также есть 5-летней выдержки – например, Роза Закарпатья", – говорит Ирина Нодь, жена винодела.

Профессиональной дегустацией вин занимается Анна-Мария Урста – внучка одного из самых титулованных виноделов Закарпатья Ивана Урсты. На фестиваль семья привезла вина 2014 года. Большинство – сухие, без добавления сахара. Девушка объясняет – вкусы у туристов меняются.

"Вообще развивается культура потребления вина в Украине, что меня и мою семью очень радует. Многие пьют сухие и полусухие. Бьянка – это белый Токай. Делается с подвяленного винограда, густое, концентрированное. По токайским технологиям, поэтому стоит попробовать", – отметила Анна-Мария Урста, внучка винодела.

Закарпатские домашние вина особенно нравятся туристам. Людмила и Андрей впервые приехали в Закарпатье из Краматорска. Фестиваль был обязательным пунктом в их программе.

"Мы купили много. Мы купили и Мускат белый, и, конечно, же Роза Закарпатья – друзья просили привезти, потому что они уже были. Им очень понравилось. Виноделов много", – поделилась Людмила Гончарова, турист из Краматорска.

"Все настоящие, все вкусное – пробовали, все понравилось. "Роза" очень вкусная. "Принц Черный" понравился. Тоже взяли друзьям, сами будем пробовать, вспоминать Закарпатье", – добавил Андрей Гончаров, турист из Краматорска.

А чтобы вино смаковало лучше – повара предлагают блюда закарпатской кухни. Продлится праздник пять дней. Организаторы надеются, что морозы и снегопады не помешают туристам приехать на фестиваль.

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