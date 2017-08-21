В оздоровительном лагере Прикарпатья отравились семеро детей

Сегодня, 11:55

Всего в развлекательном заведении, что в поселке Верховина, находилось 19 человек

Причины отравления устанавливаются. Фото: kname.edu.ua
Причины отравления устанавливаются. Фото: kname.edu.ua

На Прикарпатье в оздоровительном лагере "Думка" отравились семеро детей в возрасте 15 лет. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

"20 августа около 17.30. в Верховинскую ЦРБ были доставлены семеро несовершеннолетних жителей Ивано-Франковска, с предварительным диагнозом "пищевое отравление", – говорится в сообщении.

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У всех пациентов наблюдалась рвота и диарея. Подростки находились на оздоровлении в молодежном центре поселке Верховина Ивано-Франковской области. Всего в развлекательном заведении "Думка" находилось 19 человек.

В тот же вечер, 20 августа все больные отказались от госпитализации и самостоятельно покинули лечебное учреждение. Причина отравления  устанавливается.

Напомним, недавно в детском лагере "Белый орел", что во Львовской области, отравились дети

 
дети, отравление, подростки, Прикарпатье

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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