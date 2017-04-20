В Ровенской области дотла сгорела BMW

Машина загорелась по дороге в Республику Польша, где владелец и приобрел иномарку

В районе города Дубно Ровенской области прямо на дороге полностью сгорела легковушка BMW 520.

"ЧП произошло 19 апреля около 22.30. Предварительная причина пожара – неисправность газового оборудования, которое владелец недавно установил на авто", – сообщает ровенская полиция.

Как выяснилось, 34-летний водитель, житель Тернополя направлялся Польшу, где и приобрел иномарку. Во время движения он почувствовал в салоне сильный запах газа. Одновременно на панели приборов загорелась лампа, сигнализируя о неисправности моторного отсека.

Мужчина остановился посмотреть, что произошло. Однако из-под капота пошел дым. Водители, проезжавшие мимо, остановились помочь тушить пламя, но машина сгорела дотла.

Напомним, в Ровенской области сгорели сразу семь автомобилей. Возле четырех иномарок были найдены бутылки с зажигательной смесью.