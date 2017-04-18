В Ровенской области горел пассажирский автобус

Водитель вернулся с рейса, высадил пассажиров и, возвращаясь в гараж, заметил пламя

В городе Сарны Ровенской области горел пассажирский автобус "ПАЗ-695". Огонь повредил моторный отсек машины. Обошлось без жертв и пострадавших.

"18 апреля в 7.42 в от водителя автобуса сообщением "Сарны-Чудель" поступило сообщение о возгорании его транспортного средства. Уже в 08.00 спасателям удалось полностью ликвидировать пожар", – сообщают в ГСЧС.

Как оказалось, водитель вернулся с рейса, высадил пассажиров. Когда возвращался в гараж, мужчина почувствовал резкий запах дыма в салоне. Через минуту он заметил пламя из двигателя. Водитель сразу остановил машину и вызвал пожарно-спасательную службу.

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