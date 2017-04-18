В Ровенской области горел пассажирский автобус

Сегодня, 11:22

Водитель вернулся с рейса, высадил пассажиров и, возвращаясь в гараж, заметил пламя


На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

В городе Сарны Ровенской области горел пассажирский автобус "ПАЗ-695". Огонь повредил моторный отсек машины. Обошлось без жертв и пострадавших.

"18 апреля в 7.42 в от водителя автобуса сообщением "Сарны-Чудель" поступило сообщение о возгорании его транспортного средства. Уже в 08.00 спасателям удалось полностью ликвидировать пожар", – сообщают в ГСЧС.

Как оказалось, водитель вернулся с рейса, высадил пассажиров. Когда возвращался в гараж, мужчина почувствовал резкий запах дыма в салоне. Через минуту он заметил пламя из двигателя. Водитель сразу остановил машину и вызвал пожарно-спасательную службу.

Напомним, недавно на Буковине возник пожар, во время которого погибла 77-летняя женщина. Пенсионерка жгла сухую траву и мусор возле своего приусадебного участка.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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