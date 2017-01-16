В Ровенской области на могиле сына повесился молодой отец

В селе Мала Любаша на территории кладбища нашли повешенным на дереве 32-летнего местного жителя. Вдовой осталась 23-летняя женщина, которая и обнаружила тело мужа, а их 4-летний мальчик остался без отца.

"Еще около одиннадцати вечера хозяин был дома, когда утром проснулась жена - мужа не было ни в доме, ни во дворе. Проживала семья возле кладбища. Отойдя несколько метров от дома, женщина заметила, что муж покончил с собой возле могилы сына, задев веревку за ветки дерева", – сообщает ровенская полиция.

Как выяснилось, в июне прошлого года в семье умер 2-месячный сын. У ребенка была высокая температура, и врачам не удалось спасти жизнь младенца. Мужчина долгое время переживал потерю сына. Поэтому родные связывают его поступок именно с этим трагическим событием.

Согласно выводам медиков, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии из-за сдавливания шеи при повешении..

Напомним, недавно в Ровенской областной детской больнице больнице умер 5-летний мальчик. Родители обвиняют в халатности врачей.