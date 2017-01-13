В Ровенской области под колеса огромной фуры попала легковушка (фото)

В аварии пострадали 43-летння женщина и две ее дочерей, семи и двух лет

На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения женщина, и две ее дочери попали в больницу.

"13 января, около 12.00 в селе Коты, Радивиловского района 45-летний водитель автомобиля "Daewoo Sens" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, и допустил столкновение с Renault Premium, который двигался в направлении Львова", – сообщает ровенская полиция.

В результате аварии пострадали 43-летняя мать и дочери двух и семи лет. Старшего ребенка и мать госпитализировали в районную больницу с переломом ноги, а младшая девочка – в реанимации в тяжелом состоянии.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Напомним, на днях на трассе возле Ровно иномарка влетела в отбойник.