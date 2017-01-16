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В Ровенской области подстрелили двух мужчин http://www.segodnya.ua/img/article/7887/93_main.1484588754.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/93_tn.1484588754.jpg Запад В результате инцидента пострадавшие оказались  в больнице с огнестрельными ранениями в области  плеча и бедра

В Ровенской области подстрелили двух мужчин

Сегодня, 20:38

В результате инцидента пострадавшие оказались  в больнице с огнестрельными ранениями в области  плеча и бедра

На месте происшествия. Фото: rv.npu.gov.u
На месте происшествия. Фото: rv.npu.gov.u

В селе Залужжя Ровенской области поздней ночью произошла стрельба, в результате которой двое местных жителей оказались на больничных койках.

"Следственно-оперативная группа установила, что столкновение произошло из-за личного конфликта местных жителей и приезжих парней. В разгар потасовки злоумышленники выстрелили из охотничьего ружья", – сообщает ровенская полиция.

Когда 21-летний и 46-летний мужчины пытались забрать оружие у нападавших, те выпустили в них две пули. Затем бандиты  скрылись в неизвестном направлении на своем авто.

В результате  пострадавшие получили огнестрельные ранения плеча и бедра. Их госпитализировали в травматологическое отделение Дубровицкой ЦРБ.

В полиции начали досудебное расследование и разыскивают неизвестных, причастных к преступлению.

Напомним, недавно в центре Львова "веселая" компания – двое мужчин и женщина - открыли стрельбу и угрожали прохожим.
авто, мужчины, полиция, стрельба, ровно

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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