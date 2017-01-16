В Ровенской области подстрелили двух мужчин

В результате инцидента пострадавшие оказались в больнице с огнестрельными ранениями в области плеча и бедра

В селе Залужжя Ровенской области поздней ночью произошла стрельба, в результате которой двое местных жителей оказались на больничных койках.

"Следственно-оперативная группа установила, что столкновение произошло из-за личного конфликта местных жителей и приезжих парней. В разгар потасовки злоумышленники выстрелили из охотничьего ружья", – сообщает ровенская полиция.

Когда 21-летний и 46-летний мужчины пытались забрать оружие у нападавших, те выпустили в них две пули. Затем бандиты скрылись в неизвестном направлении на своем авто.

В результате пострадавшие получили огнестрельные ранения плеча и бедра. Их госпитализировали в травматологическое отделение Дубровицкой ЦРБ.

В полиции начали досудебное расследование и разыскивают неизвестных, причастных к преступлению.

Напомним, недавно в центре Львова "веселая" компания – двое мужчин и женщина - открыли стрельбу и угрожали прохожим.