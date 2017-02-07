В Ровенской области подстрелили работника водного хозяйства: подробности инцидента

В Ровенской области подстрелили работника водного хозяйства. Инспектор обходил водоем, когда в него попали из охотничьего ружья.

До ближайшего дома окровавленный мужчина на коленях добрался за два часа. За это время преодолел полкилометра снежных заносов.

В райбольнице ему наложили десяток швов на левую ногу и обе кисти.

"Характер повреждений, а это ранение дробью, не предусматривает удаления всех дробин. Поскольку они не представляют угрозу его здоровью", – отметил Алексей Ясень, заведующий хирургическим отделением Здолбуновской центральной райбольницы

Пострадавший уверен: в него стрелял браконьер. Еще намеренно. Ведь помнит, как после выстрела тот подошел проверить, жив ли он. Однако лицо нападающего не запомнил.

"Он выстрелил и подошел. Я говорю, что я человек, а он мне – ты браконьер", – говорит Игорь Шишацкий, пострадавший.

А вот в полиции – другая версия. Там считают, что стрелок просто спутал человека со зверем. Сейчас проверяют жителей близлежащих сел, которые имеют зарегистрированное охотничье оружие.

За нападение на инспектора охотнику грозит до трех лет тюрьмы. А пострадавший пробудет в больнице ближайшие две недели.