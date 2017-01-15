Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
В Ровенской области произошла перестрелка между копателями янтаря и "крышей" http://www.segodnya.ua/img/article/7884/46_main.1484514819.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/46_tn.1484514819.jpg Запад Местные жители рассказали, что неизвестные люди утром ходили по домам и совершали разбои

В Ровенской области произошла перестрелка между копателями янтаря и "крышей"

Сегодня, 23:13

Местные жители рассказали, что неизвестные люди утром ходили по домам и совершали разбои

В Старом Селе в течение нескольких лет не утихают страсти вокруг незаконного промысла янтаря. Фото: dpsu.gov.ua
В Старом Селе в течение нескольких лет не утихают страсти вокруг незаконного промысла янтаря. Фото: dpsu.gov.ua

Жители Старого Села Рокитновского района в Ровенской области со стрельбой взяли в заложники троих человек, которые вместе со своей группой из семи человек промышляли разбоями в селе, сообщает tsn.ua.

"Все трое получили уже в селе огнестрельные ранения. Селяне говорят, что не доверяют местным правоохранителям, ибо те могут "замять" дело и поэтому хотели предоставить ситуации огласку ", – говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что неизвестные люди утром ходили по домам и совершали разбои. В частности, в одну из семей домой пришли семеро. Угрожали гранатой. Говорили, что взорвут дом и всю семью. Этой семье о случае удалось сообщить односельчанам, которые пришли к дому. Они и задержали трех мужчин. Их доставили в помещение сельсовета, где и держали. Впрочем, перед тем, как их задержали, была стрельба и троих ранили.

Двоих раненых сельчане отдали скорой помощи, которых увезли в Рокитновскую больницу. У одного из пострадавших – проникающее ранение брюшной полости, у другого ранена голень. Однако официальное подтверждение информации пока отсутствует.

У мужчины, которого держали до приезда съемочной группы огнестрельное ранение руки.

Правоохранители устанавливают причину конфлита.
человек, заложники, жители, стрельба, люди, правоохранители, помещение, неизвестные, ранения, янтарь, подтверждение, местные жители

Вы сейчас просматриваете новость "В Ровенской области произошла перестрелка между копателями янтаря и "крышей"". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Копатели янтаря перешли на ночной режим: шокирующее видео

18 Декабря 2016, 07:40

Кадры сняты в овраге "Азалия" в Ровенской области

Запад

Михеил Саакашвили. Фото из открытых источников

Саакашвили приехал с рейдом на Запад и знает, как побороть "янтарную" мафию

13 Декабря 2016, 07:00

По мнению Саакашвили, добычу янтаря надо срочно легализовать

Запад

Сто килограммов украденного янтаря нашли в Луцке

8 Декабря 2016, 19:44

Задержанный парень говорит, что солнечный камень купил у неизвестных людей 

Запад

Изъятые камни в мешках. Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровенской области изъяли огромную партию янтаря

5 Декабря 2016, 19:04

Мешки с камнем полицейские обнаружили в автомобиле  жителя Луцка

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.