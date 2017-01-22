В Ровенской области разбился пассажирский автобус: есть раненые

Транспортное средство с людьми врезалось в грузовик

В Ровенской области на автодороге "Доманово-Ковель-Теребляче" столкнулись грузовик "МАН" и рейсовый автобус "Богдан", следовавший по маршруту "Дубно – Луцк". Об этом сообщает областное ГСЧС.

По данным ведомства, прибывшим спасателям пришлось применить гидравлические аварийно-спасательные инструменты. Только с их помощью удалось освободить четверых травмированных пассажиров, которых зажало в автомобиле в результате ДТП.

Пострадавших передали медикам для дальнейшей госпитализации.