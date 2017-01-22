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В Ровенской области разбился пассажирский автобус: есть раненые http://www.segodnya.ua/img/article/7905/76_main.1485083945.png http://www.segodnya.ua/img/article/7905/76_tn.1485083945.png Запад Транспортное средство с людьми врезалось в грузовик

В Ровенской области разбился пассажирский автобус: есть раненые

Сегодня, 13:16

Транспортное средство с людьми врезалось в грузовик

В ДТП пострадали четыре человека. Фото: grim.com.ru
В ДТП пострадали четыре человека. Фото: grim.com.ru

В Ровенской области на автодороге "Доманово-Ковель-Теребляче" столкнулись грузовик "МАН" и рейсовый автобус "Богдан", следовавший по маршруту "Дубно – Луцк". Об этом сообщает областное ГСЧС.

По данным ведомства, прибывшим спасателям пришлось применить гидравлические аварийно-спасательные инструменты. Только с их помощью удалось освободить четверых травмированных пассажиров, которых зажало в автомобиле в результате ДТП.

Пострадавших передали медикам для дальнейшей госпитализации.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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