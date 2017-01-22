В Ровенской области разбился пассажирский автобус: есть раненые
Транспортное средство с людьми врезалось в грузовик
В Ровенской области на автодороге "Доманово-Ковель-Теребляче" столкнулись грузовик "МАН" и рейсовый автобус "Богдан", следовавший по маршруту "Дубно – Луцк". Об этом сообщает областное ГСЧС.
По данным ведомства, прибывшим спасателям пришлось применить гидравлические аварийно-спасательные инструменты. Только с их помощью удалось освободить четверых травмированных пассажиров, которых зажало в автомобиле в результате ДТП.
Пострадавших передали медикам для дальнейшей госпитализации.
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