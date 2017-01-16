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В Ровенской области с автотрассы слетел внедорожник (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7887/82_main.1484585281.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/82_tn.1484585281.jpg Запад После столкновения с отбойником травмы получили  водитель Volkswagen Touareg, его супруга и пассажирка иномарки

В Ровенской области с автотрассы слетел внедорожник (фото)

Сегодня, 18:52

После столкновения с отбойником травмы получили  водитель Volkswagen Touareg, его супруга и пассажирка иномарки

В одном из сел Ровенской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

"16 января около полудня в селе Велика Омеляна водитель автомобиля Volkswagen Touareg не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения и,  столкнувшись с отбойником, слетел в кювет", – сообщает ровенская полиция.

В салоне автомобиля также находилась жена водителя и еще одна пассажирка.

В результате ДТП "скорая"  всех доставила в больницу. Предварительно известно, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Напомним,  на днях на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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