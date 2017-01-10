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В Ровенской области сын до смерти избил отца http://www.segodnya.ua/img/article/7868/88_main.1484050814.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/88_tn.1484050814.jpg Запад У погибшего обнаружили травму грудной клетки, переломы ребер, повреждения органов грудной полости  

В Ровенской области сын до смерти избил отца

Сегодня, 20:00

У погибшего обнаружили травму грудной клетки, переломы ребер, повреждения органов грудной полости  

Дом, в котором произошло убийство. Фото: rv.npu.gov.ua
Дом, в котором произошло убийство. Фото: rv.npu.gov.ua

В райцентре Сарны Ровенской области сын до смерти избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после "драки".

"41-летний сын, который нигде не работал, не раз поднимал руку на отца. Вернувшись  из гостей, жена застала дома избитого мужа, который стонал от боли. Подвыпивший сын в то время спал. За медицинской помощью пострадавший не обращался", – сообщает ровенская полиция.

Удары руками и ногами по всему телу вызвали у жертвы травму грудной клетки с многочисленными переломами ребер, повреждения органов грудной полости и плевропульмональный шок.

41-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, недавно в Закарпатской области молодой человек во время семейной ссоры, защищая мать, убил топором своего отца.
сын, мужчина, ровно, избил

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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