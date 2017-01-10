В Ровенской области сын до смерти избил отца
У погибшего обнаружили травму грудной клетки, переломы ребер, повреждения органов грудной полости
В райцентре Сарны Ровенской области сын до смерти избил родного отца. 64-летний мужчина скончался на второй день после "драки".
"41-летний сын, который нигде не работал, не раз поднимал руку на отца. Вернувшись из гостей, жена застала дома избитого мужа, который стонал от боли. Подвыпивший сын в то время спал. За медицинской помощью пострадавший не обращался", – сообщает ровенская полиция.
Удары руками и ногами по всему телу вызвали у жертвы травму грудной клетки с многочисленными переломами ребер, повреждения органов грудной полости и плевропульмональный шок.
41-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Напомним, недавно в Закарпатской области молодой человек во время семейной ссоры, защищая мать, убил топором своего отца.
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