В Ровенской области во время пожара погибли двое детей

Старшему мальчику было три года, а его сестре – всего год, мать погибших увезли в больницу

В Ровенской области страшный пожар снова унес жизни двоих детей. На этот раз жертвами огненной стихии стали 3-летний мальчик и его годовалая сестра.

"29 декабря в 17.05 поступило сообщение о пожаре в селе Дубины Острожского района. После прибытия к месту вызова пожарные установили, что горит дом", – сообщает пресс-служба ГСЧС.

Еще до приезда спасателей хозяйка дома вынесла из горящего дома своего погибшего сына, который, вероятно, отравился продуктами горения. Также во время тушения спасатели обнаружили в доме тело младенца. 22-летнюю мать погибших детей госпитализировали в Острожскую центральную районную больницу.

Через полтора часа после "сигнала" пожар полностью ликвидировали. Огонь уничтожил мебель и вещи домашнего обихода в двух комнатах жилого дома. Причины трагедии выясняют оперативники ГСЧС и полицейские.

Напомним, недавно в одном из сел Ровенской области во время пожара погибли 3-летние близнецы – брат и сестра.