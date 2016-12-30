Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Ровенской области во время пожара погибли двое детей http://www.segodnya.ua/img/article/7846/17_main.1483088362.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/17_tn.1483088362.jpg Запад Старшему мальчику было три года, а его сестре – всего год, мать погибших увезли  в больницу

В Ровенской области во время пожара погибли двое детей

Сегодня, 11:41

Старшему мальчику было три года, а его сестре – всего год, мать погибших увезли  в больницу

В пожаре погибли двое детей. Фото: politeka.net
В пожаре погибли двое детей. Фото: politeka.net

В Ровенской области страшный пожар снова унес жизни двоих детей. На этот раз жертвами огненной стихии стали 3-летний мальчик и его годовалая сестра.

"29 декабря в 17.05 поступило сообщение о пожаре в селе Дубины Острожского района. После прибытия к месту вызова пожарные установили, что горит дом", – сообщает пресс-служба ГСЧС.

Еще до приезда спасателей хозяйка дома вынесла из горящего дома своего погибшего сына, который, вероятно, отравился продуктами горения. Также во время тушения спасатели обнаружили в доме тело младенца. 22-летнюю мать погибших детей госпитализировали в Острожскую центральную районную больницу.

Через полтора часа после "сигнала" пожар полностью ликвидировали. Огонь уничтожил  мебель и вещи домашнего обихода в двух комнатах жилого дома. Причины трагедии  выясняют оперативники ГСЧС и полицейские.

Напомним, недавно в одном из сел Ровенской области во время пожара погибли 3-летние близнецы – брат и сестра.
пожар, дети, спасатели, погибли, ровно, полицейские

Вы сейчас просматриваете новость "В Ровенской области во время пожара погибли двое детей ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Пострадавшую забрали медики. Фото: pixabay.com

В Ровно под колеса авто попала беременная женщина

Вчера, 19:13

Водитель Daewoo Matiz наехал на будущую мать, когда та переходила дорогу на пешеходном переходе

Запад

Смертельное ДТП в Хмельницкой области: маршрутка протаранила микроавтобус

Вчера, 13:00

В результате аварии два человека погибли, еще пятеро оказались в больнице с различными травмами

Происшествия

Страшный пожар в Киеве: в огне погибли четверо детей

Вчера, 15:59

Еще один ребенок госпитализирован с ожогами

Донбасс

Мужчина получил ожоги обеих ног. Фото с сайта gory-adygei.ru

Мужчина разжег костер посреди кухни, чтобы согреться в многоэтажке

Вчера, 17:34

Потерпевший получил ожоги обеих ног и был госпитализирован в местную больницу

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.