В Ровенской области работник колонии снабжал осужденных наркотиками
Младший инспектор отдела проносил наркотики, оценивая одну "ходку" в тысячу гривен
В Ровенской области перекрыли канал поступления наркотиков осужденным, отбывающим наказание в одной из исправительных учреждений.
"В течение двух лет младший инспектор отдела надзора и безопасности проносил наркотики на территорию исправительного учреждения, оценивая одну "ходку" в тысячу гривен", – сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители задержали работника колонии при попытке пронести в полостях тела партию синтетического наркотика "Субутекс".
Открыто уголовное производство. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, недавно во Львове на крупной взятке задержали помощника-консультанта народного депутата. Мужчина требовал 140 тысяч гривен за лоббирование интересов коммерческих структур.
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