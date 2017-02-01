В Ровенской области работник колонии снабжал осужденных наркотиками

Сегодня, 14:05

Младший инспектор отдела проносил наркотики, оценивая одну "ходку" в тысячу гривен

Документ задержанного. Фото: ssu.gov.ua
Документ задержанного. Фото: ssu.gov.ua

В Ровенской области перекрыли канал поступления наркотиков осужденным, отбывающим наказание в одной из исправительных учреждений.

"В течение двух лет младший инспектор отдела надзора и безопасности проносил наркотики на территорию исправительного учреждения, оценивая одну "ходку" в тысячу гривен", – сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители задержали работника колонии при попытке пронести в полостях тела партию синтетического наркотика "Субутекс".

Открыто уголовное производство. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, недавно во Львове на крупной взятке задержали помощника-консультанта народного депутата. Мужчина требовал 140 тысяч гривен за лоббирование интересов коммерческих структур.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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