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В Ровно из окна выпал ребенок http://www.segodnya.ua/img/article/7876/53_main.1484226088.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/53_tn.1484226088.jpg Запад Мальчика госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой  травмой и ушибами головного мозга

В Ровно из окна выпал ребенок

Сегодня, 03:30

Мальчика госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой  травмой и ушибами головного мозга

Ребенок выжил, но получил сильные травмы. Фото: uralinform.ru
Ребенок выжил, но получил сильные травмы. Фото: uralinform.ru

В Ровно произошло ЧП – из окна квартиры на третьем этаже выпал школьник. Пострадавшего, который получил тяжелые травмы, доставили в реанимацию. 

"Сегодня, 12 января, около 13 часов врачи "скорой" сообщили в полицию, что они оказывали медицинскую помощь 8-летнему мальчику, который выпал из окна  жилого дома на улице Богоявленская", – сообщает ровенская полиция.

У мальчика диагностировали политравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, шейного грудного отдела позвоночника, грудной клетки. Ребенка госпитализировали в Ровенскую ЦРБ.

За жизнь ребенка, который находится в тяжелом состоянии, борются врачи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно в  Ровенской области 6-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа и чудом осталась жива.
ребенок, школьник, ровно, выпал

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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