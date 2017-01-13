В Ровно из окна выпал ребенок

Мальчика госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой травмой и ушибами головного мозга

В Ровно произошло ЧП – из окна квартиры на третьем этаже выпал школьник. Пострадавшего, который получил тяжелые травмы, доставили в реанимацию.

"Сегодня, 12 января, около 13 часов врачи "скорой" сообщили в полицию, что они оказывали медицинскую помощь 8-летнему мальчику, который выпал из окна жилого дома на улице Богоявленская", – сообщает ровенская полиция.

У мальчика диагностировали политравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, шейного грудного отдела позвоночника, грудной клетки. Ребенка госпитализировали в Ровенскую ЦРБ.

За жизнь ребенка, который находится в тяжелом состоянии, борются врачи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно в Ровенской области 6-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа и чудом осталась жива.