В Ровно легковушка слетела в реку
В салоне автомобиля находились жена и сын водителя. Семью госпитализировали в медучреждения
В Ровно автомобиль с пассажирами слетел в реку.
ДТП произошло на улице Князя Владимира 17 января около восьми часов утра.
"По предварительной информации, водителю легковушки стало плохо, поэтому автомобиль слетел в реку. В салоне находились жена и сын водителя. Известно, что опасности жизни всех пострадавших нет", – отмечают правоохранители.
Супругов доставили в приемное отделение Ровенской центральной городской больницы, ребенка – в областную детскую больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее в Ровенской области с автотрассы слетел внедорожник.
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