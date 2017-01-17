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В Ровно легковушка слетела в реку http://www.segodnya.ua/img/article/7889/69_main.1484648481.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/69_tn.1484648481.jpg Запад В салоне автомобиля находились жена и сын водителя. Семью госпитализировали в медучреждения 

В Ровно легковушка слетела в реку

Сегодня, 19:16

В салоне автомобиля находились жена и сын водителя. Семью госпитализировали в медучреждения 

В Ровно произошло ДТП. Фото: ГСЧС
В Ровно произошло ДТП. Фото: ГСЧС

В Ровно автомобиль с пассажирами слетел  в реку.

ДТП произошло на улице Князя Владимира 17 января около восьми часов утра.

"По предварительной информации, водителю легковушки стало плохо, поэтому автомобиль слетел  в реку. В салоне находились жена и сын водителя. Известно, что опасности жизни всех пострадавших нет", – отмечают правоохранители.

Супругов доставили в приемное отделение Ровенской центральной городской больницы, ребенка – в  областную детскую больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Ровенской области с автотрассы слетел внедорожник.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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