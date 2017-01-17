В Ровно легковушка слетела в реку

В салоне автомобиля находились жена и сын водителя. Семью госпитализировали в медучреждения

В Ровно автомобиль с пассажирами слетел в реку.

ДТП произошло на улице Князя Владимира 17 января около восьми часов утра.

"По предварительной информации, водителю легковушки стало плохо, поэтому автомобиль слетел в реку. В салоне находились жена и сын водителя. Известно, что опасности жизни всех пострадавших нет", – отмечают правоохранители.

Супругов доставили в приемное отделение Ровенской центральной городской больницы, ребенка – в областную детскую больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Ровенской области с автотрассы слетел внедорожник.