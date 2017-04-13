В Ровно прогремел взрыв в доме предпринимателей

Сегодня, 12:18

В результате ЧП повреждена крыша балкона, металлопластиковые окна, двери на втором этаже дома, деревянные перила и подоконники


Никто из людей не пострадал. Фото: полиция

Никто из людей не пострадал. Фото: полиция

Никто из людей не пострадал. Фото: полиция

Никто из людей не пострадал. Фото: полиция

Никто из людей не пострадал. Фото: полиция

Сегодня ночь в Ровно прогремел взрыв. Инцидент произошел после полуночи в частном доме на улице Дмитрия Багалея.  

В результате взрыва поврежден балкон на втором этаже, сообщает пресс-служба полиции Ровенской области. Никто из людей не пострадал.

"В результате взрыва повреждена крыша балкона, металлопластиковые окна, двери на втором этаже дома, деревянные перила и подоконники. Дом принадлежит 52-летней жительнице Ровно. Сейчас там проживают ее дочь и зять, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Супруги в момент взрыва находились в доме, никто не пострадал", – рассказали в полиции.

На месте происшествия полицейские нашли металлические осколки и рычаг запала к ручной гранате.

Все обстоятельства происшествия выясняют следователи. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Напомним, сегодня ночью в Виннице взорвалась граната. В результате ЧП погиб 20-летний солдат воинской части. Еще трое его знакомых, среди которых 16-летняя девушка, получили осколочные ранения.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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