В Ровно сгорел электрокар заместителя главы облгосадминистрации – СМИ

Вчера, 18:36

В результате пожара огонь практически уничтожил иномарку, поэтому восстановлению она не подлежит

Фото: полиция
Фото: полиция

В Ровно, во дворе частного дома, сгорел электрокар.

Событие произошло этой ночью на улице Вербовая, сообщает пресс-служба полиции области.

"Полицейские выяснили, что электромобиль Renault Zoe принадлежит частному предпринимателю, 40-летней ровенчанке, а пользуется им ее 41-летний муж. Транспортное средство было припарковано во дворе частного дома, где проживает семья", – рассказали правоохранители.

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Фото: полиция

В полиции отметили, что в результате пожара огонь практически уничтожил иномарку и восстановлению автомобиль не подлежит.

Полицейские с места происшествия изъяли продукты горения. Причину пожара устанавливают.

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Фото: полиция

По данным ровенских СМИ, автомобиль принадлежит семье первого заместителя председателя Ровенской ОГА Юрию Приварскому. Чиновник подтвердил факт возгорания своего автомобиля сайту Радио Трек.

Напомним, 8 апреля в Харькове горели два автомобиляKia Rio и Toyota Camry.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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