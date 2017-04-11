В Ровно сгорел электрокар заместителя главы облгосадминистрации – СМИ
В результате пожара огонь практически уничтожил иномарку, поэтому восстановлению она не подлежит
В Ровно, во дворе частного дома, сгорел электрокар.
Событие произошло этой ночью на улице Вербовая, сообщает пресс-служба полиции области.
"Полицейские выяснили, что электромобиль Renault Zoe принадлежит частному предпринимателю, 40-летней ровенчанке, а пользуется им ее 41-летний муж. Транспортное средство было припарковано во дворе частного дома, где проживает семья", – рассказали правоохранители.
Фото: полиция
В полиции отметили, что в результате пожара огонь практически уничтожил иномарку и восстановлению автомобиль не подлежит.
Полицейские с места происшествия изъяли продукты горения. Причину пожара устанавливают.
Фото: полиция
По данным ровенских СМИ, автомобиль принадлежит семье первого заместителя председателя Ровенской ОГА Юрию Приварскому. Чиновник подтвердил факт возгорания своего автомобиля сайту Радио Трек.
Напомним, 8 апреля в Харькове горели два автомобиля – Kia Rio и Toyota Camry.
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