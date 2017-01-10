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В Ровно в магазине произошел взрыв, есть жертвы http://www.segodnya.ua/img/article/7868/84_main.1484050508.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/84_tn.1484050508.jpg Запад Правоохранители опрашивают местных жителей и выясняют детали трагедии

В Ровно в магазине произошел взрыв, есть жертвы

Сегодня, 14:12

Правоохранители опрашивают местных жителей и выясняют детали трагедии

Фото: charivne.info
Фото: charivne.info

В Ровно в одном из магазинов произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина, передает местное издание "ЧаРівне.інфо".

Сообщается, что в жилом доме в подвальном помещении, которое переделывают под магазин, предположительно взорвалась граната.

Полиция прибыла на место происшествия и обнаружила тело мужчины без признаков жизни с характерными для последствий взрыва гранаты повреждениями.

Правоохранители опрашивают местных жителей и выясняют детали трагедии.

Ранее сообщалось, что в Сумах произошел взрыв в многоэтажке.

В полиции не исключают, что инцидент мог произойти из-за умышленных действий одного из владельцев квартиры.
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