В Ровно в магазине произошел взрыв, есть жертвы
Правоохранители опрашивают местных жителей и выясняют детали трагедии
В Ровно в одном из магазинов произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина, передает местное издание "ЧаРівне.інфо".
Сообщается, что в жилом доме в подвальном помещении, которое переделывают под магазин, предположительно взорвалась граната.
Полиция прибыла на место происшествия и обнаружила тело мужчины без признаков жизни с характерными для последствий взрыва гранаты повреждениями.
Правоохранители опрашивают местных жителей и выясняют детали трагедии.
Ранее сообщалось, что в Сумах произошел взрыв в многоэтажке.
В полиции не исключают, что инцидент мог произойти из-за умышленных действий одного из владельцев квартиры.
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