В Ровно в магазине произошел взрыв, есть жертвы

В Ровно в одном из магазинов произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина, передает местное издание "ЧаРівне.інфо".

Сообщается, что в жилом доме в подвальном помещении, которое переделывают под магазин, предположительно взорвалась граната.

Полиция прибыла на место происшествия и обнаружила тело мужчины без признаков жизни с характерными для последствий взрыва гранаты повреждениями.

Правоохранители опрашивают местных жителей и выясняют детали трагедии.

Ранее сообщалось, что в Сумах произошел взрыв в многоэтажке.

В полиции не исключают, что инцидент мог произойти из-за умышленных действий одного из владельцев квартиры.