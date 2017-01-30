В Тернополе на озере провели хоккейный чемпионат (видео)

Сегодня, 12:26

Для победителей организаторы подготовили своеобразные награды и подарки


Чемпионат Украины по хоккею на открытых водоемах провели в Тернополе. Два дня гоняли шайбу на городском пруду. За кубок боролись 24 команды.

На тренировочной площадке Виктор разминается. Помогает дочь.

"Дочь зовут Марго. Она на начальном уровне. Пытаемся подключить ее к хоккею", – говорит Виктор Шеремет, игрок команды "Ледокол", г. Киев.

Виктор объясняет разницу между профессиональным хоккеем и любительским: "Знаете, как картофель, который сделал на природе, всегда вкуснее, чем на сковородке. Так, наверное, и хоккей. На природе лучше играть".

Команда Виктора "Ледокол" – прошлогодний победитель. Сейчас за первое место поборются 24 команды. Никаких ограничений по возрасту. На льду – и 16-летние юноши, и седовласые хоккеисты.

"Возраст нашей команды – тем, кому за 40. Но я думаю, что мы будем бороться и покажем, что есть такой город Броды и его надолго запомнит прекрасный город Тернополь", – отметил Игорь Коцюк, игрок команды "Бродовские бобры".

Два дня соревнований. Шесть площадок. Правда, все они рядом – их расчистили в заливе городского пруда.

"Судья уже в очень экстренных случаях вмешивается в ход игры, потому что это формат такого дворового хоккея", – отметил Олег Кумарчук, главный судья соревнований.

Кроме главных соревнований турнира команды отдельно показывали свое мастерство в конкурсе суперспособностей. Для победителей организаторы подготовили своеобразные награды и подарки.

"Идея все же такая – ближе к природе, больше настоящего, даже постаменты мы вырезали специально из дерева", – поделился Георгий Фичь, организатор всеукраинских соревнований по хоккею на открытом водоеме.

В этом году победили "Бродовские бобры". На втором месте всеукраинского турнира – хоккеисты из Ивано-Франковска. Местные спортсмены закрыли тройку лидеров. А на конкурсе суперспособностей лучшими стали местные жители.
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"Сегодня"

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