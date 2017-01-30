В Тернополе на озере провели хоккейный чемпионат (видео)
Для победителей организаторы подготовили своеобразные награды и подарки
Чемпионат Украины по хоккею на открытых водоемах провели в Тернополе. Два дня гоняли шайбу на городском пруду. За кубок боролись 24 команды.
На тренировочной площадке Виктор разминается. Помогает дочь.
"Дочь зовут Марго. Она на начальном уровне. Пытаемся подключить ее к хоккею", – говорит Виктор Шеремет, игрок команды "Ледокол", г. Киев.
Виктор объясняет разницу между профессиональным хоккеем и любительским: "Знаете, как картофель, который сделал на природе, всегда вкуснее, чем на сковородке. Так, наверное, и хоккей. На природе лучше играть".
Команда Виктора "Ледокол" – прошлогодний победитель. Сейчас за первое место поборются 24 команды. Никаких ограничений по возрасту. На льду – и 16-летние юноши, и седовласые хоккеисты.
"Возраст нашей команды – тем, кому за 40. Но я думаю, что мы будем бороться и покажем, что есть такой город Броды и его надолго запомнит прекрасный город Тернополь", – отметил Игорь Коцюк, игрок команды "Бродовские бобры".
Два дня соревнований. Шесть площадок. Правда, все они рядом – их расчистили в заливе городского пруда.
"Судья уже в очень экстренных случаях вмешивается в ход игры, потому что это формат такого дворового хоккея", – отметил Олег Кумарчук, главный судья соревнований.
Кроме главных соревнований турнира команды отдельно показывали свое мастерство в конкурсе суперспособностей. Для победителей организаторы подготовили своеобразные награды и подарки.
"Идея все же такая – ближе к природе, больше настоящего, даже постаменты мы вырезали специально из дерева", – поделился Георгий Фичь, организатор всеукраинских соревнований по хоккею на открытом водоеме.
В этом году победили "Бродовские бобры". На втором месте всеукраинского турнира – хоккеисты из Ивано-Франковска. Местные спортсмены закрыли тройку лидеров. А на конкурсе суперспособностей лучшими стали местные жители.
Вы сейчас просматриваете новость "В Тернополе на озере провели хоккейный чемпионат (видео)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии