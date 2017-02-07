В Тернополе нашли мертвую женщину с кучей денег

Пенсионерка была одета в одну ночную рубашку, и замерзла прямо во дворе родного дома

Сегодня утром в Тернополе во дворе жилого дома на улице Микулинецкой нашли тело 90-летней женщины. Погибшая была одета в одну ночную рубашку и, согласно заключению экспертов, скончалась от переохлаждения.

"Около восьми утра тело погибшей обнаружила местная жительница. К ее руке был прикреплен полиэтиленовый сверток с деньгами. Часть купюр лежала рядом с телом. После проверки стало известно, что у пенсионерки было около 11 600 гривен", – сообщает ровенская полиция.

Как оказалось, женщина жила одна, и часто теряла память. Дочь и сын периодически посещали мать. По словам близких, погибшая – уроженка Черкасской области, не раз за последнее время собиралась навестить родственников. Возможно, у нее случился очередной приступ и, сама не понимая, что делает, она решила поехать в другую область.

Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила следов насильственной смерти на теле женщины.

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