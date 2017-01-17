В Тернополе хулиган обстрелял окна жилого дома, маршрутку и 10 автомобилей (фото)

По словам 18-летнего стрелка, он испытывал новую "игрушку" на прочность, стреляя по всему, что попадалось на его пути

В Тернополе парень из пневматического пистолета за один вечер обстрелял окна жилых домов, маршрутку и около 10 легковых авто.

"Жители микрорайона "Дружба" сообщили в полицию о повреждениях окон квартир и транспортных средств. Злоумышленником, причастным к хулиганству, оказался 18-летний житель Тернополя", – сообщает тернопольская полиция.

По словам юного стрелка, накануне, 14 января, он приобрел пневматический пистолет. Сначала решил испытать новую "игрушку" на окнах соседнего дома. "Пальнув" по окнам, понял, что оружие настоящее, ведь жители квартир, куда он попал, начали выглядывать на улицу, не понимая, что происходит.

После этого он вызвал такси, и отправился в торговый центр. Из окна машины он открыл стрельбу по маршрутке, в которой ехали люди, а также по припаркованной легковушке.

Похвастаться стрельбой юноша успел и перед друзьями. По дороге на дискотеку он повредил окна трех автомобилей. Еще пять машин стали мишенями, когда хулиган возвращался после ночных развлечений.

В общем, полицейские зафиксировали десять фактов повреждения транспортных средств и один случай стрельбы по окнам жилого дома. Досудебное расследование по факту продолжается.

Напомним, недавно в центре Львова двое мужчин и женщина, открыли стрельбу и угрожали прохожим.