В Тернополе прошел этап чемпионата мира по гонкам на катерах

Сегодня, 12:56

На данный момент водоем, расположенный в черте украинского города, считается одной из лучших водных трасс в Европе


Этап чемпионата мира по водно-моторному спорту состоялся в Тернополе, на озере в черте города.

В советское время озеро было местом проведения скоростных гонок, и сейчас традицию возродили: на данный момент водоем считается одной из лучших водных трасс в Европе.

Соревноваться приехали полсотни участников из 13 стран, и таким собранием организаторы гордятся, отмечая, что тот, кто победит на тернопольской воде, с высокой вероятностью победит и в финале чемпионата.
Тернополь, катер, чемпионат, водоем, чемпионат мира

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"Сегодня"

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