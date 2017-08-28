В Тернополе прошел этап чемпионата мира по гонкам на катерах
На данный момент водоем, расположенный в черте украинского города, считается одной из лучших водных трасс в Европе
Этап чемпионата мира по водно-моторному спорту состоялся в Тернополе, на озере в черте города.
В советское время озеро было местом проведения скоростных гонок, и сейчас традицию возродили: на данный момент водоем считается одной из лучших водных трасс в Европе.
Соревноваться приехали полсотни участников из 13 стран, и таким собранием организаторы гордятся, отмечая, что тот, кто победит на тернопольской воде, с высокой вероятностью победит и в финале чемпионата.
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